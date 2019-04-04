Под Киевом полицейский пес помог раскрыть жестокое убийство гастарбайтера

Пес Марат привел правоохранителей к подозреваемому и указал на орудие убийства

Фото: Pixabay

Под Киевом полицейский пес помог раскрыть жестокое убийство гастарбайтера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg 2019-04-04T18:20:00+03:00 Происшествия Пес Марат привел правоохранителей к подозреваемому и указал на орудие убийства

В Киевской области полицейский пес Марат помог раскрыть убийство разнорабочего. 59-летнего гастарбайтера из Николаевщины со следами насильственной смерти обнаружили на одной из частных строек села Гатное Киево-Святошинского района, рассказали в полиции столичного региона.

Тело погибшего мужчины, на котором обнаружены рубленые раны головы, направлено для проведения вскрытия и установления причины смерти. Полицейские совместно с кинологами провели осмотр дома и придомовой территории.

Служебный пес Марат привел правоохранителей к вещественным доказательствам и указал на возможного подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Житомирщины, который работал разнорабочим на этом же строительстве. Мужчина, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, признался в совершенном преступлении и дал правдивые показания.

Установлено, что ссора между рабочими произошла из-за водки. Во время конфликта один из них металлическим уголком нанес удары по голове другому работнику, от которых тот скончался.

На месте полиции полицейские изъяли различные вещественные доказательства, среди которых и орудие убийства – металлический угольник.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

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