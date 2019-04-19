Под Киевом полиция начала расследовать подкуп избирателей за бюджетные деньги
Подозрение в организации преступления объявили мэру Василькова
В Киевской области полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей за деньги государственного бюджета – было объявлено о подозрении городскому голове Василькова.
Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщили в пресс-службе МВД.
"В ходе расследования установлены факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и скрыли официальные документы, чтобы сделать невозможным установление этих растрат", – подчеркнул следователь.
19 апреля Генпрокуратурой было сообщено о подозрении мэру Василькова. Ему инкриминируют обвинения по статьям "организация или управление преступлением", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", " незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом".
В настоящее время проводятся следственные действия с целью всестороннего выяснения обстоятельств происшествия и всех причастных лиц.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом полиция начала расследовать подкуп избирателей за бюджетные деньги". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней – ЦИК
По словам главы Центризбиркома, бюллетени и сознательно портили, и делали недействительными