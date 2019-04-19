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Под Киевом полиция начала расследовать подкуп избирателей за бюджетные деньги

Сегодня, 17:53

Подозрение в организации преступления объявили мэру Василькова

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей за деньги государственного бюджета – было объявлено о подозрении городскому голове Василькова.

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщили в пресс-службе МВД.

"В ходе расследования установлены факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и скрыли официальные документы, чтобы сделать невозможным установление этих растрат", – подчеркнул следователь.

19 апреля Генпрокуратурой было сообщено о подозрении мэру Василькова. Ему инкриминируют обвинения по статьям "организация или управление преступлением", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", " незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом".

В настоящее время проводятся следственные действия с целью всестороннего выяснения обстоятельств происшествия и всех причастных лиц.

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Тег выборы, МВД, обвинения, растрата, васильков, киевская область, уголовное производство, присвоение, подкуп избирателей

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