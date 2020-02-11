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Под Киевом полыхала фура: водитель получил ожоги

11 февраля, 12:06

ЧП произошло в Чайках

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Чайки на улице Антонова горела фура Volvo, в результате ЧП пострадал водитель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло накануне около 16:30. Пожар оперативно ликвидировали. В результате пожара водитель автомобиля получил ожоги и был госпитализирован в Боярскую ЦРБ.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

К тушению пожара привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.

Причина возникновение пожара устанавливается.

Не так давно в центре Киева на бульваре Леси Украинки, 7-9, во дворе 16-этажного жилого дома сгорел автомобиль Toyota Camry. На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Напомним, ранее на окраине Киева произошел масштабный пожар в магазине мебели. Также сообщалось о пожаре возле церкви на Петропавловской Борщаговке.

В последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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киевская область пожары чайки

Источник: Сегодня

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