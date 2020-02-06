Под Киевом посреди улицы нашли пятилетнюю девочку

Ребенка отвезли домой, где отец пообещал не допускать подобных инцидентов

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Борисполе прохожие обнаружили на улице маленькую девочку, которая вечером 5 февраля ходила по улице Старокиевской возле админздания без взрослых. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Небезразлична гражданка заметила возле админздания РЭС девочку, которая ходила по улице без взрослых. Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили заявителя и пятилетнюю девочку. Во время общения с ребенком, полицейским удалось установить ее адрес проживания", – говорится в сообщении.

Ребенка отвезли домой. На пороге дома патрульных встретил взволнованный отец. Он пообещал копам быть внимательным и не допускать подобных случаев.

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Ранее сообщалось, что полиция Киевской области разыскивает 14-летнего подростка Дмитрия Бойченко, который 5 февраля в 17:00 ушел из дома по улице Медовой в селе Большая Снетинка и не вернулся.

Напомним, что в полиции озвучили ряд советов для родителей, у которых потерялся ребенок. В течение первых двух часов родителям нужно обратиться к правоохранителям.

Также новости "Сегодня" писали, что в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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