Под Киевом появилось зеленое озеро

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Под Киевом нашли еще один позеленевший водоем. Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как позеленело озеро в Горенке под Киевом.

Эта история получила продолжение. Оказалось, что в двух километрах от озера — такой же яркий водоем. Именно здесь съемочной группе "Сегодня" назначил встречу арендатор озера в Горенке, откуда и началось наше расследование.

Владимир Тонченко решил поделиться результатами своего исследования — почему позеленело озеро в Горенке.

"Все село видело, что здесь происходило. Но все это, как мы видим, приходит отсюда. Потому что мы – третий водоем в этом каскаде. И мы сейчас поедем, и я вам покажу, где оно начинается", – говорит арендатор озера Владимир Тонченко.

Минут 20 пешком по лесу и выходим к реке Горенка в Пуща-Водице. Именно отсюда вода течет в озеро через Сапсаев пруд.

Сапсаев пруд наполняется чистой и почти прозрачной водой. Но прямо посреди озера появляется огромное ярко зеленое пятно, которое, вероятно, и является источником загрязнения.

Зеленая жижа появилась месяца полтора назад, рассказывает Владимир Тонченко. Сначала думал, что водоем очистится сам собой, однако этого не произошло. Поэтому сдал воду на анализы.

"Сдал на анализы в "Укрметртестстандарт". Есть договор, есть акт, счет. Вот, на три анализа — фосфат, аммоний, нитраты. Мне самому интересно, какие могут быть последствия. Я очень за это переживаю", – говорит арендатор озера в Горенке Владимир Тонченко.

Арендатор опасается, что в Сапсаев пруд могли слить вредные вещества. Это повредит его бизнесу – платной рыбалке. Слить химикаты в водоем не проблема — сюда ведет дорога, по которой и грузовик может подъехать. Есть ли вредные вещества в озере под Киевом, будет известно в понедельник. Тогда Владимир Тонченко поделится с "Сегодня" результатам лабораторного анализа воды.

Не так давно в Киеве вода в реке Дарница окрасилась в зеленый цвет в районе Института химии высокомолекулярных соединений. Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Плесо", ядовито-зеленый цвет воды связан с прорывами на теплотрассах в этом районе столицы.

Ранее сообщалось, что летом в столице позеленел Днепр, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверили, что ситуация не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Кроме того, в начале июня 2019 года в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла.

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