Ярослав Годунок / Фото: Facebook

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который напал на общественного активиста. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киевской области.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что Годунок 29 августа в здании горсовета Борисполя подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Реклама

По статье обвинения Годунку грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В тренде В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв: фото и видео

Кроме этого, как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Борисполь 10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал Годунка с заседания. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.

Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Также в Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама