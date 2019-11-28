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Под Киевом пойдет под суд секретарь горсовета, которого Зеленский назвал "разбойником"

28 ноября, 16:40

В прокуратуре уточнили, какое наказание грозит Ярославу Годунку

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок / Фото: Facebook

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который напал на общественного активиста. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киевской области.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что Годунок 29 августа в здании горсовета Борисполя подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

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По статье обвинения Годунку грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Кроме этого, как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Борисполь 10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал Годунка с заседания. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.

Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Также в Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство.

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Борисполь избиение киевская область Годунок

Источник: Сегодня

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