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Под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины

22 мая, 19:59

Бандиты останавливали на дороге элитные иномарки и грабили всех, кто в них ехал

Фото: Прокуратура Киевской области
Фото: Прокуратура Киевской области.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, совершавшей разбойные нападения на территории Киевской области и столицы, сообщает ведомство.

Подозреваемые, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, после чего завладевали имуществом водителей и их пассажиров.

Во время обысков по адресам фигурантов обнаружено спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений, а также наркотические средства и вещи, принадлежащие потерпевшим.

Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратурой действия участников ОПГ квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотического средства), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее под Киевом в пгт Глеваха в ночь на пятницу, 3 мая, произошло разбойное нападение на дом, преступники похитили большую сумму денег, полиция разыскивает злоумышленников.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Киев, разбой, прокуратура, киевская область, разбойники, нападения

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