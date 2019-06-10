Под Киевом поймали банду опытных угонщиков

Один из злоумышленников – ранее судимый боец спецназа "Кобра"

Правоохранители задержали банду из двух человек, которую подозревают в похищении чужих машин на всей территории Украины. Подозреваемых поймали после угона авто в Чернигове, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Один из задержанных – бывший работник спецподразделения "Кобра", проживающий в Киеве, он ранее был судим за аналогичное преступление. Второй – 34-летний житель Николаевщины, также ранее судимый.

Угонщики подозреваются в совершении еще 11 похищениях машин, во время обысков в местах проживания фигурантов и отстоя угнанных авто полиция нашла доказательства того, что воры-рецидивисты причастны к совершению семи преступлений.

Полиция забрала на штрафплощадку пять похищенных автомобилей. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законным владельцам.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Ранее мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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