Под Киевом поймали банду с наркотиками на миллион гривен

Полиция Киевщины задержала преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков через Telegram-канал, сообщает ГУ НП Киевской области.

Во время обыска по месту жительства фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн. гривен.

Также изъяты банковские карточки, на которые поступали деньги от продажи "зелья", мобильные телефоны и разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого злоумышленники изготавливали наркотики.

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Молодые люди четко распределили между собой роли. Установлено, что в преступную группу входит гражданин России. В настоящее время работники полиции проверяют иностранца по его законного пребывания в Украине, устанавливают цель его приезда.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Также работники полиции устанавливают других фигурантов, причастных к организации сбыта наркотиков.

Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении. Мера пресечения для них выберет суд.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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