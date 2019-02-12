Под Киевом поймали мужчину, который прятался от правосудия, изменив внешность

Задержанного подозревают в жестоком убийстве

Под Киевом поймали мужчину, который прятался от правосудия, изменив внешность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8bc/608/5c48bc608f366.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8bc/608/5c48bc608f366.jpg 2019-02-12T18:14:00+02:00 Происшествия Задержанного подозревают в жестоком убийстве

Правоохранители Киевской области задержали 38-летнего житель Обухова, которого объявили в розыск и подозревают в совершении убийства, сообщили в полиции столичного региона.

Так, в декабре прошлого года по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя Обухова, что около 22.10 неизвестный, из неустановленного оружия дважды выстрелил в мужчину и сбежала с места преступления в неизвестном направлении.

На вызов сразу выехала следственно-оперативная группа, которая и установила личность потерпевшего. Им оказался 49-летний местный житель, который от полученных огнестрельных ранений скончался в местной районной больнице.

Подозреваемый долгое время скрывался от следствия и даже изменил свою внешность, чтобы его не узнали.

11 февраля в полицию поступила информация, что данный гражданин скрывается в частном доме в селе Пинчук Васильковского района, где его и задержал спецназ.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве. которое произошло в июле прошлого года в Шевченковском районе. В полиции напоминают, что тогда на улице Сечевых Стрельцов был обнаружено тело жителя со следами насильственной смерти.

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