Под Киевом поймали напавшего на девочку извращенца: видео

Полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка Обуховского района.

"Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями с помощью средств массовой информации и общественности оперативники Обуховской полиции установили личность и задержали мужчину", – сказано в сообщении.

Как пояснил задержанный работникам полиции, раздевая школьницу в подъезде, он пытался удовлетворить свои сексуальные потребности.

Подчеркивается, что полиция проведет объективное, беспристрастное досудебное расследование и приложит максимум усилий для того, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание.

За развращение ребенка, если вину докажут злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой. А жители дома, где застали извращенца, добиваются, чтобы коммунальщики закрыть проход на крышу.

Как сообщалось, несколько дней назад неизвестный в подъезде одной из многоэтажек райцентра Обухов пытался раздеть семилетнюю школьницу. Правда, завершить задуманное педофилу не удалось, его испугал жилец, который в этот момент вышел на лестничную клетку.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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