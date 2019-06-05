Под Киевом поймали похитителя уникальных икон

Мужчина из Харькова оказался опытным церковным вором

Правоохранители Киевской области вычислили мужчину, совершившего кражу икон из нескольких храмов Киевской области. Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Некоторые из найденных у подозреваемого икон уже опознали священнослужители.

"Священник из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы на мешочном полотне, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм", – сообщили в полиции.











Церковное имущество полицейские изъяли. Следователями расследуются материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Правоохранители проверяют мужчину к причастности еще по 74 кражам церковного имущества в области.

Напомним, 1 февраля священнослужитель одного из соборов в городе Ровно обходил территорию храма, когда услышал изнутри церкви подозрительные звуки. На место происшествия дьякон сразу вызвал полицейских. Оказалось, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Потом злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда выбирал только крупные купюры, на общую сумму 7200 гривен.

Также, в венском районе Флоридсдорф произошло нападение на церковь Марии Иммакулаты. Двое неизвестных ворвались в храм и, угрожая пистолетом и ломом, ограбили священников. После этого они, сковав своих жертв наручниками, скрылись с места преступления.

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