Под Киевом поймали серийного похитителя поросят

За похищение свинок местному жителю грозит три года тюрьмы

/ Фото: Pixabay

В селе Томиловка Белоцерковсого района произошел курьерзный инциндент. Полицейские задержали мужчину... за кражу поросят. Недостачу свинок обнаружил во время обхода ветеринарный врач, который работает на предприятии. Он и обратился к правоохранителям с просьбой расследовать, куда же исчезли хрюшки.

Участковые начали расследование. В ходе него выяснилось, что к преступлению причастен 31-летний житель этого же села. Обвиняемый признался, что животных он выносил с предприятия в течение двух месяцев и впоследствии продал их.

Кроме кражи поросят, правонарушитель решил прихватить со склада фермы металлопластиковые двери и окна, которые хранились для установки на этом же предприятии.

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Сейчас мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Если вину подозреваемого докажут – ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа в Броварах 30-летний мужчина совершил разбойное нападение на работника фермы с целью похитить корову. Злоумышленник ударил потерпевшего в челюсть, поэтому последний потерял сознание. Другие сотрудники фермы вызвали на место происшествия полицию.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

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