Под Киевом поймали водителя, который сбил пешехода и сбежал

Под Киевом автомобилист заявил об угоне, пытаясь скрыть ДТП с пшеходом, в которое попал накануне, рассказали в полиции столичного региона.

Так, правоохранителям поступило сообщение от местного жителя с. Большая Снитинка о том, что он оставил свой автомобиль возле железнодорожного переезда, поскольку у него закончился бензин. Когда же вернулся – машины уже не было.

Полиция в ходе следствия выяснила, что в действительности все произошло не так, как рассказал мужчина. Оказалось, что возвращаясь вечером с работы, он сбил человека. Перепугался и спрятал свой автомобиль неподалеку – в лесу. С места происшествия скрылся.

В содеянном местный житель признался и дал правдивые показания. Полиция нашла и изъяла транспортное средство в качестве вещественного доказательства. Сейчас авто находится на штрафплощадке.

К счастью пострадавший пешеход остался жив. Он госпитализирован в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Скорую помощь ему вызвали случайные прохожие.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в котором пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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