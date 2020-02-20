Под Киевом поймали вооруженную и опасную банду

На счету у жестокой группировки – семь преступлений

На Киевщине организованная вооруженная банда предстанет перед судом. Правоохранители закончили досудебное расследование дела в отношении пяти фигурантов, которых подозревают в совершении семи жестоких преступлений, сообщает полиция Киевской области.

Один из преступных эпизодов произошел в мае 2019 года. Тогда банда совершила дерзкое разбойное нападение в Бориспольском районе. Злоумышленники переоделись в полицейскую форму и балаклавы, и на автомобиле Volkswagen устроили ДТП с автомобилем, за рулем которого был житель села Процив. Затем они забрали у него деньги, ювелирные изделия, посадили мужчину в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Там нападавшие, требуя, чтобы тот передал все права на принадлежащее ему имущество, жестоко избили его и угрожали заложнику расстрелять всю семью.

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Сотрудники уголовного розыска задержали всех членов вооруженной группы. Организатор – 30-летний молодой человек, который подобрал в свою банду еще четырех сообщников, среди которых один уже имел проблемы с законом. Молодчики тщательно готовили к совершению преступления, между ними были четко распределены "обязанности".

Суд для них избрал меру пресечения – содержание под стражей. Дома у фигурантов обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства.

Прокуратура Киевской области направила в Бориспольский суд обвинительный акт в отношении организованной группы, совершившей преступления, предусмотренные ст. 257, ч. 1 ст. 263, 2 ст. 353, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

За организацию и участие в вооруженной банде, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами, самовольное присвоение властных полномочий или звания, за разбой, совершенный организованной группой, за незаконное лишение свободы, за вымогательство и незаконное завладение транспортным средством злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала опасную банду, которая грабила элитные квартиры по всей Украине. Участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой, задержали в процессе спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области.

А в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги.

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