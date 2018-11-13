Под Киевом поймали вооруженную банду наркоторговцев

У подозреваемых изъяли "товар" на два миллиона гривен

Оперативники Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен, сообщили в полиции столичного региона.

Группировой управлял криминальный авторитет. "Заработок" передавался в места лишения свободы и в преступный "общак". В состав группы входили пять человек, среди которых ранее судимые. Они оптом сбывали наркозависимым гражданам крупные партии метадона и элитную марихуану, методом "закладок" и из рук в руки. Их деятельность распространялась на территорию нескольких регионов страны.

Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление правоохранителям.

Для документирования преступной деятельности подозреваемых проведено 10 оперативных закупок и 37 негласных следственных действий. В двух областях полицейские одновременно провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, откуда изъяли более 20 кг сухой измельченной марихуаны и 500 граммов метадона, а также мобильные телефоны, банковские карты, боевые гранаты, патроны и обрез ружья. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около двух миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или # сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается комплекс оперативных и следственных действий. Устанавливается канал поступления наркотиков. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева были задержаны двое наркодилеров. Полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили свертки метадона, опий ацетилированный, таблетки димедрола и "сонат". Выяснилось, что одному из злоумышленников 18 лет, другому – 34 года, оба проживают на улице Драгоманова.