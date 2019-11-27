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Под Киевом позеленело озеро

27 ноября, 10:26

Жители Горенки предполагают, что цвет воды изменился из-за токсичных отходов

Фото: Alexandra Pravik/Facebook

Фото: Alexandra Pravik/Facebook

В селе Горенка Киево-Святошинского района озеро стало зеленого цвета. Об этом сообщают местные жители в паблике "Горенка" в Facebook.

Пользователи сети предполагают, что вода в пруду изменила цвет из-за токсичных отходов.

Фото: Alexandra Pravik/Facebook

Фото: Alexandra Pravik/Facebook

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Фото: Alexandra Pravik/Facebook

Фото: Alexandra Pravik/Facebook

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Не так давно в Киеве вода в реке Дарница окрасилась в зеленый цвет в районе Института химии высокомолекулярных соединений. Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Плесо", ядовито-зеленый цвет воды связан с прорывами на теплотрассах в этом районе столицы.

Ранее сообщалось, что летом в столице позеленел Днепр, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверили, что ситуация не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Кроме того, в начале июня 2019 года в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла.

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озеро киевская область Горенка

Источник: Сегодня

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