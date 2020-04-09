Под Киевом пожарные поймали агрессивного поджигателя

Под Киевом произошел пожар на открытой местности, огонь с пылающей травы и мусора перекинулся на две постройки. На месте спасатели задержали и агрессивного пождигателя, сообщает ГСЧС Киевской области.

Так, спасатели из части в городе Вишневое возвращались с тушения пожара в селе Шпитьки. Проезжая по Белогородке, на улице Житомирской они увидели, что горит мусор, рядом с ним травяной настил, а дальше уже пылают хозяйственные постройки.

Бойцы остановились, чтобы ликвидировать пожары и предотвратить дальнейшее распространение пламени. Во время тушения к ним вышел местный житель и сказал, что это он разжег огонь. Начал агрессивно себя вести, нецензурно ругаться и бросаться на пожарных.

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На место происшествия вызвали местных представителей Национальной полиции. На месте был оформлен протокол по статье 173. А все очаги возгораний было успешно ликвидировано специалистами ГСЧС.

В ГСЧС отмечают, что в настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация, связанная с горением сухой травы и мусора. Установилась засушливая погода, вызовы на тушение травы, в большом количестве поступают ежедневно. Так, за последние сутки спасатели потушили 78 таких возгораний на площади 108,105 га.

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Отметим, что в Киеве 9 апреля,по-прежнему наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха в связи с сухой погодой и масштабными пожарами в городе и области.

Напомним, в Киевской области уже почти неделю в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидируют масштабные пожары.

Кроме того, в столице также ежедневно происходят около 30-40 пожаров, что также усугубляет ситуацию с загрязнением воздуха. В частности, накануне масштабный пожар вспыхнул на улице Бориспольской. Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад.

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