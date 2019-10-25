Под Киевом преступная группа похитила мужчину: видео инцидента

Полиция начала операцию "Перехват" и задержала двух подозреваемых

/ Фото: Нацполиция

Под Киевом преступная группа похитила мужчину. Полиция начала операцию "Перехват" и задержала двух членов группировки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В селе Софиевская Борщаговка мужчины силой, угрожая оружием, затолкали пострадавшего в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. О похищении человека сообщил прохожий.

На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

Группа реагирования патрульной полиции разыскала автомобиль в столице. За рулем авто находился 27-летний мужчина, причастный к похищению. Полицейские его задержали. Во время обыска в автомобиле нашли оружие, документы и радиостанцию.

Как сообщили в ведомстве, накануне злоумышленники похитили номера с автомобиля и прикрепили их на свой. Похищенному мужчине они представились работниками СБУ и полицейскими, и предъявили документы. Как оказалось, это было разрешение на оружие.

Пострадавшим оказался 30-летний житель Киева. Нападавшие забрали у него 2500 гривен. Продолжая наносить ему побои, заставили написать долговую записку на сумму 90 тысяч долларов, после чего отпустили.

Позже полицейские задержали второго участника преступления, на которого указал потерпевший.

Это 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, таких как разбойное нападение и нанесение смертельных телесных повреждений. С мест лишения свободы он вернулся в апреле этого года.

По данным фактам открыт ряд уголовных производств. Сейчас двум фигурантам объявлено о подозрениях и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей .

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