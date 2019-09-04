Под Киевом при выжигании сухой травы погибла пожилая пара

Мужчина и женщина получили сильные ожоги и скончались в больнице

Фото: ГСЧС в Киевской области

В Киевской области выжигание сухой травы привело к гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"3 сентября в 16:13 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Бзов на улице Святониколаевской. По прибытию на место пожара было установлено, что огнем полностью охвачено хозяйственное здание и огонь распространился на рядом расположенную летнюю кухню", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:50.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В результате пожара получили термические ожоги 95% женщина 1949 года рождения и мужчина 1954 года рождения, которые были госпитализированы в Барышевскую районную больницы. На следующий пожилые люди скончались.

Причиной пожара, по предварительным данным, было неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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