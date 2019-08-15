Под Киевом прохожие нашли на улице ребенка в одном подгузнике

Малыш ушел из дома, а отец даже не заметил исчезновения ребенка

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В городе Белая Церковь Киевской области произошло необычное происшествие. Как сообщают в Патрульной полиции Украины, прохожие нашли годовалого малыша, который ходил по улице в одном памперсе и без присмотра взрослых. Ребенок плакал и звал маму. Небезразличные люди вызвали копов.

"В поисках родителей ребенка полицейские начали стучать в двери всех домов, расположенных рядом. За несколько минут в одном из них таки нашли папу малыша. Мужчина очень удивился, что в его дом постучали патрульные, а потом удивился еще больше, когда увидел, что у них его сын. Он даже не подозревал, что ребенок пропал", – сообщают в Патрульной полиции.

Оказалось, что мама мальчика ушла по делам, а ее муж должен был присматривать за сыном. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, а любознательный карапуз, не теряя времени, выбежал на улицу.

С родителями мальчика работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу, а также отобрали у них объяснения по поводу случившегося.

Напомним, в Киевской области за сутки также произошло два серьезных ЧП с маленькими детьми. В городе Вишневое мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома и получил сильные травмы. А в Василькове ребенок упал из окна второго этажа.

Ранее в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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