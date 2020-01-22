Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Крупный пожар под Киевом всполошил жителей столицы (видео)

22 января, 11:20

Александр Марущак

Очевидцы сообщали, что дым от пожара потянуло на Киев, а в ГСЧС говорят, что возгорание произошло слишком далеко от города

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Минувшей ночью под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В сети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Видео: Правовий Контроль

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили, что им поступало сообщение о пожаре, который произошел недалеко от Киевского моря и поселка Демидов.

"Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарных в 00:42. Возгорание было ликвидировано в 1:30. На место выезжала пожарная машина и трое спасателей. Пламя пришлось тушить подручными средствами, поскольку это местность заросшая кустами и туда трудно подъехать техникой. Причина возгорания пока не установлена", – рассказали нам в ГСЧС Киевской области.

Там уточняют, что возгорание произошло в 25 километрах от столицы, поэтому дым от пожара вряд ли дошел до Киева, хотя пожар продолжался более часа.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8 бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дым киевская область пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...