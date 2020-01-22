Крупный пожар под Киевом всполошил жителей столицы (видео)

Очевидцы сообщали, что дым от пожара потянуло на Киев, а в ГСЧС говорят, что возгорание произошло слишком далеко от города

/ Фото: ГСЧС

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Минувшей ночью под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В сети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Видео: Правовий Контроль

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сайту "Сегодня" подтвердили, что им поступало сообщение о пожаре, который произошел недалеко от Киевского моря и поселка Демидов.

"Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарных в 00:42. Возгорание было ликвидировано в 1:30. На место выезжала пожарная машина и трое спасателей. Пламя пришлось тушить подручными средствами, поскольку это местность заросшая кустами и туда трудно подъехать техникой. Причина возгорания пока не установлена", – рассказали нам в ГСЧС Киевской области.

Там уточняют, что возгорание произошло в 25 километрах от столицы, поэтому дым от пожара вряд ли дошел до Киева, хотя пожар продолжался более часа.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8 бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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