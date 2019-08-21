Под Киевом произошел массовый мор рыбы

Фото: Денис Тимошенко

В Ирпене под Киевом в реке Ирпень (правый приток Днепра) зафиксирован массовый мор рыбы. Об этом сообщают жители города в паблике в Facebook.

"Пошел с сыном купаться на реку Ирпень. А там у шлюза – массовый мор рыбы!! Среди крупных экземпляров, плавающих на поверхности пузом кверху, – преимущественно окуни. Дно реки местами густо устлано уже побелевшими трупами мальков. Одна из версий – применение электроудочки. Зато в заливе, ближе к дзоту, живые рыбки плавают целыми косяками", - написал Денис Тимошенко.

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Напомним, что в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского в столице также массово гибнет рыба. Киевляне тоже били тревогу из-за экологический катастрофы в социальных сетях и пабликах.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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