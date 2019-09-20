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Под Киевом произошел взрыв: полиция сообщила подробности

20 сентября, 14:37

Неизвестный проник на территорию частного дома и бросил два взрывных устройства

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На территории частного дома в селе Крушинка под Киевом в пятницу, 20 сентября, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Охранник одного из частных домов в с. Крушинка услышал во дворе взрыв. Мужчина вышел на улицу и увидел у дома поврежденное накрытие бассейна. Сразу вызвал полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

При осмотре домовладения оперативники установили, что на его территорию проник неизвестный и бросил два взрывных устройства. Остатки от них правоохранители нашли и изъяли.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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В настоящее время полиция выясняет детали инцидента и опрашивает свидетелей.

Предварительно случай квалифицируют по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Ранее в Киевской области прогремел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме Борисполя.

Также в пятиэтажном жилом доме Фастова произошел взрыв. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Разрушены конструктивные элементы, пострадали около 70 квартир.

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Источник: Сегодня

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