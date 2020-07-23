Под Киевом произошли две серьезные аварии с фурами: есть пострадавшие (фото)

На Житомирской трассе в ночь на 23 июля сначала столкнулись три фуры, а потом - фура и Mercedes

На Житомирской трассе под Киевом в районе села Бузовая произошли две серьезные аварии с фурами, в результате которых пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

Первое ДТП произошло на 36-ом км трассы около трех часов ночи.

"По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля DAF не избрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию, не следил за дорожной обстановкой и совершил столкновение с другим DAF 95.530, за рулем которого был 40-летний водитель. Последний, двигаясь по инерции, столкнулся с DAF XF 105.460 под управлением 42-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Вследствие аварии пострадал 57-летний водитель, его "вырезали" из фуры и госпитализировали.

Вторая авария произошла через два километра от места первого ДТП после 4:00.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели столкновение двух авто. Предварительно было установлено, что 42-летний водитель автомобиля -Benz не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию, не следил за дорожной обстановкой и совершил столкновение с автомобилем DAF XF 105", – уточнили в полиции.

В аварии пострадал водитель легковушки, его отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина устроил тройное ДТП.

Также мы писали, что на Закарпатье в аварии погиб известный футбольный тренер Виктор Ряшко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться