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Под Киевом произошло два ЧП со стрельбой: есть пострадавшие

10 июня, 15:29

Одного мужчину хотел убить знакомый, а второй пострадал по неосторожности

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Киевской области произошло два ЧП со стрельбой. В селе Мощун Киево-Святошинского района был ранен местный житель. Как сообщают правоохранители, по спецлинии 102 поступило сообщение от дежурного врача скорой помощи о человеке с огнестрельным ранением живота.

"Следственно-оперативная группа на месте установила, что 55-летний житель на почве неприязненных отношений хотел умышленно лишить жизни другого человека и выстрелил ему из гладкоствольного ружья в область живота. После этого он скрылся в лесу. 49-летний пострадавший сейчас находится в реанимации", –  сообщают в ГУ НП Киевской области. 

Полицейские обнаружили и изъяла три гильзы от гладкоствольного ружья. А вот оружие, с которого были сделаны выстрелы, еще ищут. Злоумышленника уже задержали. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" УК. 

Еще один мужчина был ранен в селе Требухов в Броварском районе. Он получил тяжелые травмы в результате чистки ружья.

"Случай произошел в частном доме по месту жительства пострадавшего. Мужчину с травмами и винтовкой рядом нашел его зять. Он и вызвал скорую помощь", - приводят детали правоохранители.

Работники полиции кроме ружья, из которого мужчина себя ранил, также обнаружили еще одну винтовку неизвестной марки и 37 патронов. Разрешения на хранение оружия пострадавший не имел.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. 

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


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Тег стрельба, киевская область, пострадавшие

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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