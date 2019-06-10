Под Киевом произошло два ЧП со стрельбой: есть пострадавшие
Одного мужчину хотел убить знакомый, а второй пострадал по неосторожности
В Киевской области произошло два ЧП со стрельбой. В селе Мощун Киево-Святошинского района был ранен местный житель. Как сообщают правоохранители, по спецлинии 102 поступило сообщение от дежурного врача скорой помощи о человеке с огнестрельным ранением живота.
"Следственно-оперативная группа на месте установила, что 55-летний житель на почве неприязненных отношений хотел умышленно лишить жизни другого человека и выстрелил ему из гладкоствольного ружья в область живота. После этого он скрылся в лесу. 49-летний пострадавший сейчас находится в реанимации", – сообщают в ГУ НП Киевской области.
Полицейские обнаружили и изъяла три гильзы от гладкоствольного ружья. А вот оружие, с которого были сделаны выстрелы, еще ищут. Злоумышленника уже задержали. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" УК.
Еще один мужчина был ранен в селе Требухов в Броварском районе. Он получил тяжелые травмы в результате чистки ружья.
"Случай произошел в частном доме по месту жительства пострадавшего. Мужчину с травмами и винтовкой рядом нашел его зять. Он и вызвал скорую помощь", - приводят детали правоохранители.
Работники полиции кроме ружья, из которого мужчина себя ранил, также обнаружили еще одну винтовку неизвестной марки и 37 патронов. Разрешения на хранение оружия пострадавший не имел.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы.
Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.
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