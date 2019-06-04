Под Киевом произошло масштабное ДТП с маршрутками: пострадали более 20 человек

Часть пострадавших госпитализировали

Фото: Киев Оперативный

Масштабное ДТП с маршрутками произошло во вторник, 4 мая, в Боярке. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Независимости столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом.













Как уточняется в паблике "Информатор" в Facebook, инцидент произошел около 8:40. В результате аварии пострадали 26 человек, не все из них получили тяжелые травмы.

На месте работают полицейские и спасатели.

Ранее мы писали, что в Николаеве произошла серьезная авария – на проспекте Богоявленском столкнулись сразу четыре автомобиля.

Напомним, что в конце марта в Киеве автобус, который курсирует по 155-му маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.

Как сообщалось ранее, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

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