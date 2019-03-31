Под Киевом произошло смертельное ДТП: Skoda въехала в столб

По предварительной информации, водитель автомобиля погиб на месте

Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом произошло смертельное ДТП: Skoda въехала в столб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c7/278/5ca0c7278350e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c7/278/5ca0c7278350e.jpg 2019-03-31T16:58:00+03:00 Происшествия По предварительной информации, водитель автомобиля погиб на месте

Мужчина погиб в результате ДТП на Столичном шоссе под Киевом на выезде на Хтотов, еще одна женщина пострадала, сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Предварительно, водитель Skoda влетел в опору. К сожалению, от полученных травм скончался на месте", говорится в сообщении.











Пассажирка авто в срочном порядке госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ранее в полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору Очевидцы рассказывают, что обломки от машины разлетелись на десятки метров.

Следователями столичной полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в рамках расследования устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также его механизм.

Напомним, на бульваре Кольцова бензовоз раздавил пешехода. Мужчина в непредусмотренном месте пытался перейти дорогу с тележкой, груженной продуктами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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