Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)

Скриншот с видео

Необычное происшествие случилось в городе Белая Церковь Киевской области на минувших выходных. Местный прокурор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на авто чуть не сбил человека в парке и устроил разборки с патрульными.

По данным полиции Киевской области, по линии 102 поступило сообщение, что по территории парка на машине гоняют пьяные. По словам заявителя, авто чуть его не сбило.

"Патрульные быстро прибыли на место. Водитель указанного авто, сотрудник прокуратуры, начал с ними спорить. Тест на алкоголь проходить отказался, однако от него исходил запах сильный запах спиртного. На него все равно составили протокол по статье 130 КУоАП "Вождение в нетрезвом виде". На пассажира авто, который буянил и отказывался выполнять просьбы правоохранителей, также составили админпротокол по статье 185 КУоАП "Злостное неповиновение требованию полицейского", – рассказали в полиции Киевской области.

Материалы будут переданы в суд. Машину с места происшествия эвакуировали.

При этом в пабликах местных СМИ появилось видео инцидента, на котором нарушитель заявляет, что он работает в Генеральной прокуратуре и отрицает, что находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, хотя подтверждает, что нетрезв. Также он отметил, что в отношении него было совершено два уголовных правонарушения.

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