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Под Киевом пропал 13-летний мальчик с параличом руки

20 сентября, 09:57

Тринадцатилетний Андрей Гук ушел из дома в Фастове и пока не вернулся

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Полиция сообщает о розыске 13-летнего Андрея Гука, который 19 сентября около 7:30 ушел из дома на улице Транспортная в Фастове и до сих пор не вернулся. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, на связь с родными подросток не выходит.

На вид подростку 12-14 лет, рост 168 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – паралич правой руки.

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Мальчик одет в красную куртку с серыми полосками, спортивные штаны красного цвета спереди и черного сзади, кроссовки салатового цвета. При себе у него был голубой рюкзак.

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Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Источник: Сегодня

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