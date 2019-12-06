Под Киевом пропал 17-летний парень

Парень был одет в зимнюю куртку черного цвета, темные брюки и белые кроссовки

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители сообщают о розыске 17-летнего Олега Кузика, который 5 декабря около 13:00 ушел из дома по улице Киевской в Вишневом и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парню на вид 17-18 лет, рост 185-190 см, у него среднее телосложение, овальное лицо с выступающей нижней челюстью, голубые глаза, темно-русые волосы.

Он был одет в зимнюю куртку черного цвета, темные брюки и белые кроссовки. Информацию о местонахождении юноши правоохранители просят сообщать по телефону "102".

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

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Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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