Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Под Киевом пропал 17-летний парень

6 декабря, 08:46

Парень был одет в зимнюю куртку черного цвета, темные брюки и белые кроссовки

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители сообщают о розыске 17-летнего Олега Кузика, который 5 декабря около 13:00 ушел из дома по улице Киевской в Вишневом и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парню на вид 17-18 лет, рост 185-190 см, у него среднее телосложение, овальное лицо с выступающей нижней челюстью, голубые глаза, темно-русые волосы.

Он был одет в зимнюю куртку черного цвета, темные брюки и белые кроссовки. Информацию о местонахождении юноши правоохранители просят сообщать по телефону "102".

Реклама

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

В тренде
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети розыск вишневое

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)
В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)Происшествия
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогуПроисшествия
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детей
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детейУкраина
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из ГрузииПроисшествия
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧП
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧППроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...