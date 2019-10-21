Под Киевом пропал 17-летний парень с татуировкой

Киево-Святошинский отдел полиции разыскивает 17-летнего Матвея Деревянко. Несовершеннолетний юноша 19 октября ушел из дома в селе Горенка около 16:00 и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы парня: на вид 18-19 лет, рост 178 см, спортивного телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Имеет тату на левом предплечье в форме креста.

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Был одет в кофту черного цвета, джинсы синего цвета, белые кроссовки с черными вставками. При себе имел сумку через плечо темно-синего цвета.

При наличии любой информации о возможном местонахождении парня, полицейские просят сообщать по телефону спецлинии "102".

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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