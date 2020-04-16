Под Киевом пропал 17-летний парень в желтой куртке

Молодой человек ушел из дому в Софиевской Борщаговке 15 апреля и до сих пор не вернулся

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 17-летнего Антона Воловода, который 15 апреля около 16:00 ушел из дому на улице Кошевой в Софиевской Борщаговке и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парню на вид 17-18 лет, его рост 175 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, карие глаза, короткие темные волосы.

Парень одет в желтую болоньевую куртку, темные джинсы, черные кроссовки с оранжевыми полосками, но мог сменить одежду. Также у него с собой черный рюкзак.

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti В тренде В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

Ранее полиция разыскивала парня, который ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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