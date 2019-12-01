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Под Киевом пропал без вести священник-атошник: ищет полиция с собаками

1 декабря, 16:06

Игорь Серов

Когда случилось происшествие, были отключены камеры видеонаблюдения на церкви

Отец Сергий - крайний справа / Фото:  new.cerkva.info

Отец Сергий - крайний справа / Фото:  new.cerkva.info

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В Бородянском районе Киевской области исчез православный священник – отец Сергий (в миру Струк Сергей Иосифович). Это произошло в ночь на субботу, 30 ноября, с места отправления богослужений в пгт Клавдиево-Тарасово, о чем сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Киевской патриархии Украинский православной церкви.

Отец Сергий был военным капелланом, участником антитеррористической операции на Донбассе и является главой религиозной общины "Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии" Киевской епархии УПЦ КП.

В религиозной организации отмечают, что в то время, когда случилось происшествие, были отключены камеры видеонаблюдения на церкви. А эксперты-кинологи местом потери следа о.Сергея определяют периметр территории рядом с храмом.

Отец Сергий / Фото new.cerkva.info

Отец Сергий / Фото new.cerkva.info

Спикер Киевской областной полиции Николай Жукович прокомментировал сайту "Сегодня" сложившуюся ситуацию.

"Усиленно идут поиски, задействованы кинологи и другие силы. Поскольку у священника не было автомобиля, есть вероятность, что его мог кто-то подобрать на своем авто. Но пока что нет оснований считать, что его исчезновение связано с чем-то криминальным", – заявил Жукович.

Напомним, сообщалось, что в июне 2019-го в Киевской области утонул священник с маленькой дочкой .

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Источник: Сегодня

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