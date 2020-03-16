Под Киевом пропал бизнесмен: его Range Rover нашли сожженным дотла

Полиция Киевской области сообщает об исчезновении 34-летнего жителя села Малая Ольшанка Вадима Трищева. Он пропал в ночь на 13 марта, а его машину нашли сожженной дотла.

"Установлено, что в день исчезновения мужчина находился за рулем автомобиля Range Rover Velar, госномер АИ 8888 ТО. Последний раз он общался в телефонном режиме со своей женой 12 марта, около 23 часов. Сообщил, что находится недалеко от места проживания. В дальнейшем автомобиль хозяина нашли сожженным дотла", – говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Полиция обратилась к жителям региона с просьбой помочь следствию.

"Если Вы видели автомобиль Range Rover Velar в ночь с 12 на 13 марта, сохранилась запись видео регистратора, или владеете любой информацией, которая может помочь работникам полиции установить местонахождение пропавшего Вадима Трищева, сообщайте по спецлинии 102! Анонимность гарантируется", – уточнили в полиции.

Также в сети появились фото сожженной машины мужчины:

Напомним, ранее патрульные в Киеве нашли пропавшего без вести мужчину.

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