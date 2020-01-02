Под Киевом пропала 14-летняя девочка

Девочка ушла из дома около полудня 1 января

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней Юлии Танцюры, которая 1 января около полудня ушла из дома по улице Саенко в Белогородке и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушке на вид 16-17 лет, рост 170 см, у нее среднее телосложение, овальное лицо, карие глаза, светло-русые волосы длинные и слегка вьющиеся.

Была одета в серебристую куртку, синие джинсы, черные кроссовки на высокой подошве.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

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Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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