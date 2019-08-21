Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Под Киевом пропала 14-летняя девочка, которая раньше уже уходила из дома

21 августа, 09:58

Девочка ушла из дома в Боярке 18 августа

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители сообщают о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 18 августа около 14:00 она ушла из своего дома на улице Полярной в Боярке и до сих пор не вернулась.

Ранее девочка неоднократно разыскивалась работниками полиции, в прошлом месяце она также уходила из дома.

Реклама

По данным правоохранителей, на вид девочке 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые до плеч, с крашеными в рыжий цвет прядями.

В тренде
Оккупанты запутывают следы: россиянам выдают паспорта "Л/ДНР", местным боевикам – РФ

Одета в кофту красного цвета, лосины черные, кроссовки синего цвета. Может быть в другой одежде.

Напомним, что 18 августа по дороге из Броваров в Киев пропали 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач. Позднее выяснилось, что женщин убили по заказу бывшего мужа Головач, с которым у нее были судебные тяжбы по разделу имущества.

Также в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети розыск боярка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...