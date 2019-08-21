Под Киевом пропала 14-летняя девочка, которая раньше уже уходила из дома

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители сообщают о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 18 августа около 14:00 она ушла из своего дома на улице Полярной в Боярке и до сих пор не вернулась.

Ранее девочка неоднократно разыскивалась работниками полиции, в прошлом месяце она также уходила из дома.

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По данным правоохранителей, на вид девочке 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые до плеч, с крашеными в рыжий цвет прядями.

Одета в кофту красного цвета, лосины черные, кроссовки синего цвета. Может быть в другой одежде.

Напомним, что 18 августа по дороге из Броваров в Киев пропали 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач. Позднее выяснилось, что женщин убили по заказу бывшего мужа Головач, с которым у нее были судебные тяжбы по разделу имущества.

Также в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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