Под Киевом пропала 14-летняя девочка с полоской на брови

Ранее девочка неоднократно разыскивалась работниками полиции, как без вести пропавшая

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti/.

Правоохранители сообщают о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 1 июля около 17:00 она ушла из своего дома на улице Полярной в Боярке и до сих пор не вернулась.

В полиции уточнили, что ранее девочка неоднократно разыскивалась работниками полиции, как без вести пропавшая.

По данным правоохранителей, на вид девочке 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые до плеч, с крашеными в рыжий цвет прядями.

Одета в светлое короткое платье в разноцветные полоски, кроссовки синего цвета, но может переодеться и быть в другую одежду.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки, следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (044) 406-07-83.

Напомним, что в позапрошлом месяце в Переяславе-Хмельницком Киевской области произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову мальчику, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер, а полицейских отстранили от службы и отправили под стражу.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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