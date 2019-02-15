Под Киевом пропала 14-летняя девушка
Анастасия Кондратенко вышла со школы и уже сутки не появляется дома
В селе Бзов Киевской области без вести пропала 14-летняя Анастасия Кондратенко, говорится в сообщении группы по розыску детей в столичном регионе.
"Несовершеннолетняя 14 февраля около 13:05 покинула территорию Бзовского учебно-производственного комбината на ул. Свято-Николаевской, 30 и до сих пор на постоянное место жительства не вернулась. Сейчас местонахождение девушки неизвестно. На связь с родными не выходит", – сообщают правоохранители.
На вид пропавшей девушке – 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы черные, длинные, прямые. У левой брови шрам.
На момент исчезновения была одета в черную куртку по пояс, темные брюки, зимние кожаные ботинки с цепочкой впереди. С собой имеет синий школьный рюкзак в белые звезды.
При наличии любой информации о возможном места нахождения девушки, просьба сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04576) 5-11-51 (дежурная часть Барышевского отделения полиции).
Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.
Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.
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