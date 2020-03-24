Под Киевом пропала 14-летняя школьница

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней Анастасии Кузки, которая после полудня 23 марта ушла из дома в Белой Церкви и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид Насте 14-15 лет, рост 155 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, русые волосы. Была одета в шапку темно-серого цвета, черную куртка, черную кофта с капюшоном (с белыми полосками на рукавах), джинсы светло-синего цвета, кроссовки цвета "хаки".

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки правоохранители просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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