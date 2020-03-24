Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Под Киевом пропала 14-летняя школьница

24 марта, 10:53

Наталья Руда

Девочка ушла из дома в Белой Церкви

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней Анастасии Кузки, которая после полудня 23 марта ушла из дома в Белой Церкви и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид Насте 14-15 лет, рост 155 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, русые волосы. Была одета в шапку темно-серого цвета, черную куртка, черную кофта с капюшоном (с белыми полосками на рукавах), джинсы светло-синего цвета, кроссовки цвета "хаки".

Реклама

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки правоохранители просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Белая Церковь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 мартаУкраина
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Стрельба на дороге в Киеве: появились новые подробности (фото)
Стрельба на дороге в Киеве: появились новые подробности (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...