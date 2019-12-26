Под Киевом пропала 15-летняя девушка

Елизавета Цуркан была одета в куртку светло-коричневого цвета, черные джинсы и серые кроссовки

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Полиция Киевской области сообщает о розыске 15-летней Елизаветы Цуркан, которая 25 декабря около 16:00 ушла из дома в Боярке по улице Линейная, 28 и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушка разыскивается не впервые. На вид ей 16 лет, рост 140 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза, русые волосы до плеч.

Была одета в куртку светло-коричневого цвета, черные джинсы и серые кроссовки.

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Полиция попросила обращаться с информацией о возможном местонахождении подростка по телефону "102".

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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