Под Киевом пропала 15-летняя девушка

Полиция Киевской области сообщает о розыске 15-летней Елизаветы Цуркан, которая 25 декабря около 16:00 ушла из дома в Боярке по улице Линейная, 28 и до сих пор не вернулась.
Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушка разыскивается не впервые. На вид ей 16 лет, рост 140 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза, русые волосы до плеч.
Была одета в куртку светло-коричневого цвета, черные джинсы и серые кроссовки.
Полиция попросила обращаться с информацией о возможном местонахождении подростка по телефону "102".
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.
Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.
Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк