Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом пропала 16-летняя девочка

24 мая, 18:05

Полиция просит помощи в поиске Екатерыны Несин

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti
Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti.

В селе Обуховичи (Иванковский район) пропала 16-летняямЕкатерина Несин. Девушка вышла из дома по ул. Братьев Киричук в 8 утра 24 мая и до сих пор домой не вернулась. На связь с родными не выходит.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые (окрашенные), ниже плеч.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, кроссовки. По данным полиции, девушка могла переодеться.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, правоохранители просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (096) 993-38-52 (дежурная часть Ивановской отделения полиции).

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег розыск, пропала, киевская область, пропал человек

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом пропала 16-летняя девочка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток

25 марта, 02:24

По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня

Сбежала из дому, чтобы погостить у друзей: в Виннице копы нашли пропавшую девочку

22 ноября 2018, 04:52

12-летний подросток уже не впервые сбегает из дома

В Индонезии женщина появилась спустя полтора года на месте исчезновения

6 июля 2018, 02:10

На ней была та же одежда, что и в день, когда она пропала

Исчезнувшая юная девушка нашлась в Киеве (обновлено)

8 июня 2018, 13:36

Девушка находится дома

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Русский язык и пеший поход: какие жесты выдали Зеленского

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

"Политика для начинающих": Зеленскому сделали забавный подарок

Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть

Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Ликвидация склада очков Ray Ban в городе

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь