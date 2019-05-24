Под Киевом пропала 16-летняя девочка

Полиция просит помощи в поиске Екатерыны Несин

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti.

В селе Обуховичи (Иванковский район) пропала 16-летняямЕкатерина Несин. Девушка вышла из дома по ул. Братьев Киричук в 8 утра 24 мая и до сих пор домой не вернулась. На связь с родными не выходит.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые (окрашенные), ниже плеч.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, кроссовки. По данным полиции, девушка могла переодеться.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, правоохранители просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (096) 993-38-52 (дежурная часть Ивановской отделения полиции).

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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