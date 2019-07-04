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Под Киевом пропала 16-летняя девочка

4 июля, 09:49

Девочка намеревалась ехать в Киев, сейчас на связь с родными не выходит

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

Правоохранители сообщают о розыске 16-летней девочки Екатерины Курнишовой. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 3 июля около 11:00 она ушла из своего дома по улице Озерной в селе Гнедин Бориспольского района и не вернулась. Девочка намеревалась ехать в Киев, сейчас на связь с родными не выходит.

По данным правоохранителей, на вид девочке 17 лет, рост 170 см, у нее среднее телосложение, русые волосы средней длины. На момент исчезновения она была одета в черные джинсы, светлые кроссовки, черную футболку, у нее с собой рубашка в бело-голубую полоску.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки, граждан просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 067-803-82-02.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.


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Тег Киев, дети, розыск

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