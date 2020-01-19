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Под Киевом пропала 16-летняя девушка: фото

19 января, 13:14

Подросток ушла из дома и до сих пор не вернулась

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В Киевской области разыскивают 16-летнюю Диану Кононенко. Девушка ушла из дома и с тех пор ее никто не видел.

Подросток ушла из дома в селе Здоровка Васильковского района около 08:00 18 января. До сих пор Диана домой не вернулась. В пресс-службе местной полиции рассказали, как выглядит девочка.

Приметы пропавшей: на вид Диане 16-17 лет, рост девочки – 170 см. Ребенок полного телосложения, лицо круглое, глаза карие, а волосы черные и длинные.

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В чем была одета: на Диане были серая шапка, короткая зимняя куртка, брюки и ботинки черного цвета.

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В свою очередь в полиции просят при наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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