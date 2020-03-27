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Под Киевом пропала мама с маленьким сыном

27 марта, 17:27

Мила Князьская-Ханова

Женщина в час ночи ушла из дома и не выходит на связь

Полиция города Бровары разыскивает 26-летнюю Светлану Качанову и ее 4-летнего сына Антона. 25 марта, около часа ночи, женщина с сыном ушли со своего дома по ул. Олимпийской, 1, в Броварах. С тех пор их местонахождение неизвестно. По данным полиции, они могут находиться в с. Дмитровка, Бахмачского района Черниговской области.

Приметы Светланы: рост 170 см, на вид 33 года, полного телосложения, лицо круглое, волосы длиной до плеч, окрашенные в бело-красные цвета, волнистые, глаза карие. Одета: куртка черного цвета, синие джинсы.

Приметы Антона: рост 100-105 см, на вид 5 лет, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, прямые, лицо овальное, глаза зеленые. Одет в куртку черного цвета с белыми полосами на молнии, брюки спортивные черного цвета, кроссовки зеленого цвета.

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения женщины и мальчика, просьба сообщить по телефону спецлинии полиции "102".

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Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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