Под Киевом пропала молодая мама с двумя маленькими детьми

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 24-летней Алины Созанской, которая пропала с двумя маленькими детьми в селе Светильня Броварского района.

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Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции региона, об исчезновении 24-летней женщины с пятилетней дочкой Настей и двухлетним сыном Михаилом сообщил ее муж.

На поиски детей и женщины ориентированы все наряды полиции Киевской области и столицы.

Молодой матери на вид 25 лет, рост 175 см, у нее среднее телосложение, она крашенная шатенка, волосы прямые и средней длины, глаза серо-зеленые. Одета в красное платье и тканевые мокасины белого цвета с рисунком в виде цветов.

Реклама Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Пятилетней Насте на вид шесть лет, рост 116 см, у нее среднее телосложение, прямые русые волосы средней длины и карие глаза. Одета в розовую футболку и трикотажные бриджи синего цвета.

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Мальчику Мише на вид два года, рост 90 см, у него среднее телосложение, прямые короткие русые волосы. Одет в синюю футболку и трикотажные шорты синего цвета.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В полиции отметили, что мама с детьми могут быть одеты и в другую одежду.

Напомним, 10 августа в Яготине Киевской области нашли убитой 12-летнюю Софию Недобой. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток. Его отправили под арест на два месяца.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

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Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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