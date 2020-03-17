Под Киевом пропали молодая мать с трехлетней дочкой: фото и приметы

Девушка и ребенок вышли из дома и не вернулись

В Киевской области полицейские разыскивают 20-летнюю девушку и ее трехлетнюю дочь. Мать и ребенок вышли из дома в селе Белогородка Киево-Святошинского района и до сих пор не вернулись.

Последний раз пропавших видели около 11:00 15 марта. В местной полиции опубликовали фото и приметы Коваленко Марии и Киры.

Приметы матери: рост Марии – 160 см, она худощавого телосложения. Лицо у девушки овальное, глаза карие. Волосы крашеные и русые, длиной до плеч.

Была одета: на Марии были светлая куртка и голубые джинсы. Обута она была в черные кроссовки.

Реклама

Приметы ребенка: рост Киры – 100 см, она тоже худощавая. Лицо у ребенка овальное, а глаза – карие. Волосы у малышки светло-русые.

Была одета: на Кире были розовая шапка, фиолетовый зимний комбинезон с розовыми вставками. Обут ребенок был в розовые ботинки.

"При наличии любой информации о возможном местонахождении указанных лиц, сообщать по телефону спецлинии полиции "102"", - обратились к людям в полиции.

Напомним, недавно в Киевской области полицейские разыскали несовершеннолетнего школьника из Ирпеня, который ушел из дома из-за ссоры с родителями.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с малышом – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама