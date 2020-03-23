Под Киевом пьяная женщина избила копа

Патрульных вызвали соседи жительницы Белой Церкви, которая громко слушала музыку в два часа ночи

В Белой Церкви 33-летняя женщина напала на сотрудника патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В полиции сообщили обстоятельства инцидента.

"По спецлинии 102 сообщение о том, что в соседней квартире громко звучит музыка, поступило в 2 часа ночи. Чтобы пресечь правонарушение, на место происшествия в считанные минуты прибыл наряд патрульной полиции. Дверь квартиры, откуда звучала музыка, была закрыта", – говорится в сообщении.

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Копы потребовали открыть дверь, однако женщина из квартиры выкрикивала, что в любом случае ее не откроет.

Вскоре полицейским удалось выманить из квартиры нарушительницу.

"Женщина навеселе сразу набросилась на одного из патрульных и нанесла ему телесные повреждения. Полицейские установили личность нападавшей. Ею оказалась 33-летняя женщина, которая снимала жилье в многоквартирном доме", - уточнили в полиции.



Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ответственность за такое правонарушение предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в Белой Церкви. Ранее женщина в состоянии алкогольного опьянения угрожала патрульным, которые составляли админпротокол на ее подругу, и разбила копам автомобиль.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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