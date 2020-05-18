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Под Киевом пьяная женщина сбила пенсионера и сбежала

18 мая, 18:00

Мила Князьская-Ханова

Полиция нашла и задержала виновницу ДТП

Полиция охраны Киевской области оперативно разыскала женщину-водителя, которая в нетрезвом совершила ДТП и скрылась, сообщает ГУ НП столичного региона.

В селе Березовка на Васильковщине водитель автомобиля Hyundai совершила наезд на пешехода, который шел по обочине дороги. После ДТП автомобиль скрылся в неизвестном направлении. 69-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Получив ориентировку, наряд реагирования полиции охраны уже через несколько минут обнаружил машину с характерными для ДТП повреждениями на соседней улице. За рулем этого автомобиля находилась женщина.

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Для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. С помощью драгера установлено, что содержание алкоголя у водителя-нарушителя составляет 1, 26 промилле.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

Отметим, в Украине происходит очень много дорожно-транспортных происшествий. И нередко они происходят по вине пешеходов – по крайней мере, в этом уверяют водители. В Раде решили увеличить ответственность для них, и прописать новые суммы штрафов. Сайт "Сегодня" выяснял, правда ли нужно ли увеличение размера штрафов и к чему это приведет.

Между тем, по данным полицейской статистики, в Украине ежегодно восемь тысяч пешеходов оказываются под колесами автомобилей. Причем каждый седьмой пострадавший – не выживает. В Западной Европе этот показатель в три раза меньше. Причем, что самое печальное, часто ДТП с участием пешеходов происходят на тротуарах и остановках общественного транспорта.

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ДТП полиция уголовное производство Березовка

Источник: Сегодня

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