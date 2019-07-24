Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом экс-военный угрожал взорвать гранату на площади

24 июля, 08:24

Полиция задержала нарушителя неподалеку от места ЧП

Фото: Андрей Небытов
Фото: Андрей Небытов.

В Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Двадцать третьего июля на спецлинию "102" поступило сообщение от мужчины, который рассказал о желании взорвать гранату на центральной площади города Фастов. Нам пришлось принять меры по эвакуации людей и создать им определенные неудобства, но безопасность прежде всего", - написал Небытов на своей странице в Facebook.

Вскоре оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

Фото: Андрей Небытов
Фото: Андрей Небытов

Не так давно в селе Слобода 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал гранатой своей несовершеннолетней дочери

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".


Также в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег граната, фастов, угроза

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом экс-военный угрожал взорвать гранату на площади". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция задержала возле парламента дезертира с гранатой

19 июля, 22:32

Мужчина находился в розыске за дезертирство

В Одесской области во двор жилого дома бросили гранату

18 июля, 13:26

Взрыв прогремел сегодня около четырех часов утра

В Ровенской области на автомобиль кандидата в депутаты "повесили" гранату

15 июля, 12:33

Кроме этого, в автомобиле повредили лобовое стекло

В Ровно во дворе бизнесмена прогремел взрыв

15 июля, 11:22

Неизвестный, находясь у ворот домовладения, бросил гранату "РГД-5"

Как мужчины убивают своих жен

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

О чём не говорят женщины?

Asus ProArt PA27UCX — монитор с сертификатом DisplayHDR 1000

Как посмотреть на бизнес с другого ракурса

Черная Пантера Чедвик Боузман станет самураем

15 красавиц российского кино

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

22 июля, 07:51

Нардепы хотят жестких наказаний для преступников, а эксперты предупреждают об исках в ЕСПЧ

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

10 принципов омолаживающего макияжа

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь